Стало известно, зачем спецназ США заказал российские пулеметы

В США предложили наладить производство аналогов российских пулеметов. С такой инициативой выступило командование специальных операций США (USSOCOM). Предложение ведомства было направлено американским военным компаниям. Об этом сообщает журнал The National Interest

Производство пулеметов, аналогичных российским, необходимо для дальнейшей поставки вооружения группировкам в Ирак и Сирию. Боевики, которых поддерживает Вашингтон, используют советские и российские образцы вооружения – от стрелкового оружия до ракетных установок. По данным издания, речь идет о производстве копий 7,62-миллиметровых ПКМ и 12,7-миллиметровых крупнокалиберных НСВ «Утес». Компании будут вынуждены производить вооружение и запчасти к нему без чертежей. Журналисты отмечают, что в ведомстве не стали уточнять, как они планируют соблюдать авторские права российских производителей.