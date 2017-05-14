Американский Global Hawk провел разведку в Донбассе

Стратегический беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk летал вдоль линии разграничения на Донбассе.

По данным "Интерфакса", беспилотник с позывным UAVGH000 вылетел в авиабазы Сигонелла на Сицилии. Разведывательный полет проходил на высоте 15,5 тысячи метров и продолжался 10 часов.

Все это время беспилотник курсировал с севера на юг вдоль линии разграничения между Украиной и ДНР и ЛНР. Иногда он приближался на расстояние в 70-80 километров к российским границам (в Белгородской, Воронежской и Ростовской областях).