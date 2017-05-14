США назвали самый смертоносный самолет РФ

Как сообщает издание, сначала в соцсетях было обнародовано фото самолета в сирийском небе, а затем съемки израильского спутника подтвердили, что A-50У, действительно, находится на авиабазе Хмеймим под Латакией. В публикации подчеркивается, что этот "летающий радар" является новой версией самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50, созданного на базе Ил-76.

На A-50У используется радар "Шмель-М", оснащенный двумя антеннами внутри купола с диаметром 36 футов над задней частью фюзеляжа, который вращается со скоростью шесть оборотов в минуту. "Шмель" отслеживает воздушные цели на расстоянии до 600 километров и наземные - в радиусе до 300 километров. Причем возможно комбинированное использование этих двух режимов. А для обработки информации в A-50У используются цифровая электроника. Также отмечается, что обновленный вариант "летающего радара" имеет отсеки для отдыха, а также камбуз и туалет.

National Interest рассказывает своим читателям, что экипаж A-50У состоит из полутора десятков человек. Из них два пилота, штурман, бортовой инженер и специалист по коммуникациям осуществляют непосредственное управление самолетом, а остальные десять человек - командир, три оператора, три навигатора и три инженера - работают с радиолокационным оборудованием.

Как считает американское издание, переброска в Сирию А-50У может оказаться ответной реакцией России на ракетный удар со стороны США по авиабазе Шайрат. При этом National Interest делает вывод о том, что появление в сирийском небе "летающего радара" не только повысит эффективность раннего предупреждения о воздушных атаках, но и закроет значительную часть воздушного пространства над Сирией.

Между тем ранее разработчики самолета заявляли, что технические характеристики и функциональность А-50 позволяют использовать его в Сирии. Кроме того, А-50У попал на видео парада в честь Дня Победы на авиабазе Хмеймим.