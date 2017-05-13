Ракетную подводную лодку ВМФ РФ "Краснодар" в Средиземном море сопровождал американский ракетный крейсер типа Ticonderoga.

Подлодка осуществляет переход из Балтики на постоянное место базирования в Черное море. Как сообщается, в субботу, пройдя Гибралтарский пролив, она вошла в акваторию Средиземноморья.

Как сообщили гибралтарские наблюдатели, подлодку, идущую в надводном положении, сопровождал американский крейсер, пока она проходила мыс Европа, расположенный на южной оконечности полуострова Гибралтар.

Ранее сообщалось, что "Краснодар" в Ла-Манше сопровождал британский военный корабль Somerset.