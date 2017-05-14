США назвали самый смертоносный самолет РФ

Американский журнал National Interest написал о появлении в Сирии российского самолета-радара A-50У. Статья называется "Самый смертоносный самолет в российском арсенале, о котором вы никогда не слышали".

Как сообщает издание, 29 апреля 2017 года фотография появилась в социальных сетях, на ней был «летающий радар», являющийся новой версией самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50 в полете над Сирией. Самолет создан на базе Ил-76. Израильские фотографии со спутника от 3 мая этого года подтвердили наличие одного А-50У на авиабазе Хмеймим к югу от Латакии.

Издание пишет, что на вооружении ВКС состоит 4 таких самолета, которыми армия была укомлектована в период между 2011 и 2017 годами. На A-50У используется радар «Шмель-М», с двумя антеннами внутри купола с диаметром 36 футов над задней частью фюзеляжа, вращающимся со скоростью шесть оборотов в минуту. Он способен отслеживать воздушные цели на расстоянии до 600 километров, а наземные - в радиусе до 300 километров. Также возможно сочетание этих режимов.

Информация в A-50У обрабатывается с помощью цифровой электроники, а не посредством аналоговых систем.

В отличие от первоначального варианта, А-50У имеет отсеки отдыха, включая камбуз и туалет для экипажа, в который входит до 15 человек. Это два пилота, штурманы, инженеры и специалисты по коммуникациям.

Как пишет издание, появление в Сирии А-50У может быть ответной реакцией на ракетный удар со стороны США по авиабазе Шайрат. «Летающий радар» закроет значительную часть воздушного пространства над Сирией.