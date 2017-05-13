"О нем вы никогда не слышали". NI рассказал о грозном "летающем радаре" ВКС

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) А-50 значительно усилит авиационную группу российских ВКС в Сирии и обеспечит контроль над воздушным пространством страны, считает обозреватель журнала National Interest Том Купер.

О переброске "летающего радара" А-50 в САР ранее сообщили СМИ, опубликовавшие спутниковые снимки авиабазы в Латакии.

"В свете развития ситуации в Сирии размещение этого самолета действительно имеет смысл", — полагает журналист. По его мнению, отправка А-50 в зону конфликта стала ответом на недавний ракетный удар США по аэродрому Эш-Шайрат. Самолет обеспечит российских военных всей необходимой информацией о ракетных пусках в пределах действия своего радиолокационного комплекса, считает обозреватель. Он также отмечает, что система ДРЛОиУ улучшит взаимодействие компонентов авиационной группы ВКС России.

Автор обращает внимание на то, что в САР направлена самая современная версия "летающего радара" — А-50У. Самолет оснащен радиотехническим комплексом "Шмель", способным обнаруживать цели на расстоянии от 300 до 600 километров. Новая модификация машины получила полностью цифровую систему управления РЛС и кабину повышенной комфортности, приспособленную для долговременного патрулирования воздушного пространства. Кроме того, А-50У отличается от предшественников большей дальностью полета.