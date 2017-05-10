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Бизнесмена осудили за ремонт крейсера «Петр Великий» без лицензии
Октябрьский суд Мурманска осудил директора ООО «Зенит» Виктора Клочко за то, что он причинил государству ущерб в 126 млн рублей, выполняя работы в рамках гособоронзаказа по ремонту и сервисному обслуживанию кораблей Северного флота без лицензии. Его оштрафовали на 200 тыс. рублей. Клочко вменяется то, что его компания, работая по субподряду с АО «Центр судоремонта «Звездочка» без необходимой лицензии выполняла сервисное обслуживание тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий», кораблей «Вице-адмирал Кулаков», «Североморск» и т.д., передает «Интерфакс».
Как сообщает портал B-port, лицензия у ООО «Зенит» истекла 30 октября 2013 года, но компания продолжила работы с вооружением и военной техникой, заключив новые договора на ремонт кораблей.
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