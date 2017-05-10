В США узнали об отправке в Сирию более 20 российских гаубиц

Fox News Представители Пентагона заявили, что Россия на прошлой неделе доставила в Сирию в порт Тартус 21 гаубицу типа M-30. Об этом со ссылкой на источники сообщает

Источники телеканала из Пентагона отмечают, что военную технику Россия послала в Сирию в качестве помощи сирийскому правительству.

«Такое не делается людьми, которые хотят снизить накал (напряженности – прим.)», - заявил один из собеседников Fox News.

По словам источников телеканала, гаубицы доставили в порт Тартус на грузовом корабле. Также утверждается, что до этой поставки Москва уже направила в Сирию самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления A-50. Кроме того, собеседники телеканала рассказали, что ожидают новую поставку ракет для зенитной ракетной системы С-400 от России уже в ближайшем будущем.