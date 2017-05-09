Шойгу назвал 9 мая символом истинного патриотизма и духовного величия народа

Дата 9 мая, день Победы в Великой Отечественной войне, навеки вписана в мировую историю, она была и остается символом истинного патриотизма и духовного величия народа, отметил министр обороны России Сергей Шойгу в своем поздравлении военнослужащим и ветеранам, опубликованном на сайте военного ведомства

«Мы преклоняемся перед величием подвига советских воинов на полях сражений, самоотверженным трудом работников тыла. Для нас священна память о тех, кто ценой своей жизни приближал Великую Победу», — подчеркнул Шойгу.

«Славные боевые традиции героев-фронтовиков достойно продолжают сегодняшние защитники Отечества. Они честно выполняют воинский долг, надежно стоят на страже безопасности страны, успешно решают задачи по борьбе с международным терроризмом», — сказано в поздравлении.

Министр отдал приказ в 22:00 по местному времени произвести артиллерийские салюты с привлечением воинских частей в городах-героях Москве, Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге (Ленинграде), Севастополе, Смоленске, Туле, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.

Салют будет произведен тридцатью холостыми залпами артиллерийских орудий и пусками фейерверочных изделий салютных установок.