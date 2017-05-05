Independent Barents Observer: Россия выпустит в Арктику мегаподлодку

В России строится самая большая подводная лодка в мире, пишет The Independent Barents Observer. Как сообщает издание, подлодка способна выполнять как научно-исследовательские, так и военные задачи. В частности, она сможет контролировать подводную обстановку и искать полезные ископаемые на арктическом шельфе.

Новая российская военная и научно-исследовательская атомная подводная лодка «Белгород» в длину будет на 11 метров больше, чем гигантские советские подводные крейсера проекта 941 «Акула», пишет The Independent Barents Observer. Новое судно создают на базе недостроенной АПЛ проекта 949А «Антей», которая была заложена в Северодвинске ещё в 1992 году. К этой серии подводных лодок принадлежал и «Курск», затонувший в Баренцевом море в августе 2000 года.