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Independent Barents Observer: Россия выпустит в Арктику мегаподлодку
Фото: Thomas Nilsen
В России строится самая большая подводная лодка в мире, пишет The Independent Barents Observer. Как сообщает издание, подлодка способна выполнять как научно-исследовательские, так и военные задачи. В частности, она сможет контролировать подводную обстановку и искать полезные ископаемые на арктическом шельфе.
Новая российская военная и научно-исследовательская атомная подводная лодка «Белгород» в длину будет на 11 метров больше, чем гигантские советские подводные крейсера проекта 941 «Акула», пишет The Independent Barents Observer. Новое судно создают на базе недостроенной АПЛ проекта 949А «Антей», которая была заложена в Северодвинске ещё в 1992 году. К этой серии подводных лодок принадлежал и «Курск», затонувший в Баренцевом море в августе 2000 года.
На новую АПЛ будет установлено специальное глубоководное оборудование, включая ещё одну подводную лодку. «Белгород» можно будет использовать как в военных, так и в гражданских целях на арктическом шельфе, сообщает издание. Изначально корпус подлодок класса «Антей» был гораздо шире, чем у большинства подводных судов, так как крылатые ракеты у него располагались по бортам. Если убрать эти ракеты, то, вероятно, на их место можно будет установить более крупные объекты для подводных операций. Кроме того, лодку удлинили почти на 30 метров ради установки специального оборудования, например шлюзовых камер для водолазов, говорится в статье. Также на подводную лодку могут быть установлены беспилотные автономные аппараты или подводные дроны, пишет The Independent Barents Observer. В целом длина корпуса увеличилась с 154 до 184 метров. Это на 11 метров больше, чем у АПЛ «Акула», которые строились в 80-х годах прошлого века в Советском Союзе. Как сообщает издание, подводная лодка будет заниматься изучением дна российского арктического шельфа, искать на больших глубинах полезные ископаемые, а также прокладывать подводные коммуникации. Под последним, возможно, имеется в виду новая система обнаружения примерно с теми же функциями, что и у американской противолодочной гидроакустической системы SOSUS, которая развёрнута в Северной Атлантике. Сеть подводных сонаров и других датчиков позволяет более эффективно отслеживать перемещения иностранных подводных лодок, отмечает газета. «Субмарина обеспечит развёртывание глобальной системы контроля подводной обстановки, которую военные строят на дне арктических морей», — заявил профессор Академии военных наук Вадим Козюлин. По его словам, «Белгород» будет не только самой крупной в мире АПЛ, но и «самой уникальной субмариной российского флота». «Белгород» работает на двух атомных реакторах. Кроме того, возможно, что атомной будет и мини-субмарина, носителем которой является АПЛ. Вероятно, это будет одна из тех мини-субмарин типа «Лошарик», которые были разработаны для специальных операций. За последнее десятилетие Россия серьёзно модернизировала свой подводный флот специального назначения, включая мини-подлодки, предназначенные для разведывательных и научных операций, а также их носители, пишет The Independent Barents Observer.
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