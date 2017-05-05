В США рассказали о секретах российского бомбардировщика Ту-95

После переполоха, который устроили в США бомбардировщики Ту-95, пролетевшие в сопровождении истребителей возле берегов Аляски, американские эксперты вновь обратили внимание на этот самолет. И хотя действия российских летчиков были признаны безопасными и профессиональными, интерес к стратегическому ракетоносцу, заставившему США понервничать, только вырос.

Американское издание National Interest считает, что огромный четырехмоторный российский стратегический бомбардировщик и морской патрульный самолет Ту-95 (Bear - "Медведь" по кодификации НАТО ) имеет "доисторический" вид, но это впечатление обманчиво. Дело в том, что немногие самолеты могут сравниться с Ту-95 по продолжительности полетов на огромные расстояния с такой большой боевой нагрузкой.

Благодаря специфической конструкции двигателей и пропеллеров, вращающихся в противоположные стороны, Ту-95 является довольно шумным самолетом, зато он способен развивать впечатляющую скорость - более пятисот миль в час. Не случайно эти машины относятся к самым быстрым из существующих самолетов с винтовыми двигателями.

Изначально Ту-95 мог преодолевать девять тысяч миль, но после того, как ему добавили зонд для воздушной дозаправки, дальность полета значительно увеличилась. Так, например, стандартное патрулирование во времена Холодной войны продолжалось десять часов, но некоторые Ту-95 находились в воздухе почти в два раза дольше.

Как отмечает издание, в случае войны Ту-95 должны были пролететь через Полярный круг и сбросить атомные бомбы на цели в США. Кроме того, самолеты этого класса принимали участие в испытаниях ядерного оружия. Именно Ту-95В сбросил так называемую Царь-бомбу над островом Северный в 1961 году. Тогда взрывная волна сверхмощной авиабомбы настигла бомбардировщик, но экипажу удалось вернуть машину на базу.

Однако с повышением эффективности средств ПВО были разработаны новые версии Ту-95. Бомбардировщик стал использоваться в качестве платформы для крылатых ракет большой дальности. Ту-95К мог нести огромную крылатую ракету Х-20 с ядерной боеголовкой, а Ту-95МС вооружили ракетами Х-55. Другой вариант самолета Ту-95МСМ может запускать крылатые ракеты Х-101 и Х-102 с радиусом действия до 5500 километров.

А возможность Ту-95 часами летать над океаном и патрулировать огромные территории стала незаменимым качеством при поиске вражеских военных кораблей. Для выполнения этой задачи был разработан морской разведчик Ту-95РТ. Создавались и экспериментальные варианты самолетов, например, Ту-95ЛАЛ с ядерным реактором.

Издание отмечает, что "почтенный "Медведь"" по-прежнему хорошо выполняет задачи в качестве ракетоносца и наблюдателя, а также напоминает, что Ту-95 участвовал в боевой операции в Сирии. Кроме того, National Interest обращает внимание на еще одну специфическую миссию Ту-95. Шум моторов мощного ракетоносца, слышный издалека, напоминает другим странам о том, что Россия по-прежнему способна направить к своим границам ядерные бомбардировщики.