Фрегат «Адмирал Эссен» вошёл в группировку ВМФ России в Средиземноморье

Вооружённый крылатыми ракетами «Калибр» фрегат «Адмирал Эссен» вошёл в акваторию Средиземного моря и вступил в состав средиземноморского соединения ВМФ России.

«Сегодня новейший фрегат Черноморского флота «Адмирал Эссен», который выполняет межфлотский переход с Балтийского на Черноморский флот, проследовал проливом Гибралтар и прибыл в акваторию Средиземного моря», — заявил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота России Вячеслав Трухачёв

Он отметил, что боевой корабль вошёл в состав постоянного соединения ВМФ в дальней оперативной зоне.

Кроме «Адмирала Эссена», в составе средиземноморской группировки задачи выполняет также фрегат «Адмирал Григорович».

Ранее сообщалось, что фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович» отправился в акваторию Средиземного моря, где вошёл в состав постоянного соединения Военно-Морского Флота России.