Назван «самый уродливый» танк в истории

Американское издание The National Interest назвало новозеландский танк Bob Semple самым уродливым танком всех времен .

Во времена Второй мировой войны Новая Зеландия столкнулась с угрозой высадки японской армии, при этом до этого у новозеландской армии на вооружении не было ни одного танка.

Танк Bob Semple, получивший свое название в честь главы Министерства труда и развития Новой Зеландии, издание называет примером безрассудного военного времени , а также отмечает, что боевая машина больше походит на военные повозки, разъезжающие на полях сражений в Ираке и Сирии, нежели чем на правильный танк .

По сути танк Bob Semple был бронированным трактором RD8 Caterpiller, который весил 25,4 тонны и способный двигаться со скоростью в 12 км в час. Танк имел два слоя брони : пластины из гофрированной марганцовистой стали , толщиной 12,7 мм были зщакреплены поверх восьмимиллиметровой брони. Экипаж боевой машины состоял из шести человек.

Всего было выпущено три танка, каждый из которых был вооружен шестью пулеметами Bren калибра . 303. Два пулемета располагались спереди, еще по одному - с каждой стороны и сзади, еще одно орудие было размещено в башне.

Издание отмечает, что даже сам создатель танка министр Боб Сэмпл называл боевую машину честной попыткой сделать из имеющихся материалов хоть что-то, в условиях, когда захватчик был на пороге.