Бывший командующий ЧФ объяснил, зачем моряки берут в плавание котов

Бывший командующий Черноморским флотом, адмирал Владимир Комоедов , комментируя участие кота в дальнем походе российских кораблей к берегам Сирии, рассказал НСН, что моряки с давних времён берут на борт разных животных.

«Любая живность на корабле сближает экипаж. В старые времена даже медведи были. Моряки всегда с любовью относятся к живности, ведь она делает людей добрее и сближает команду», — сообщил Комоедов.