Главное сейчас
-
Противостоящая неонацисту девушка-скаут стала героиней в СМИ
-
Скончался заслуженный артист РФ Сергей Фетисов
-
В Киеве срочно переснимают клип для «Евровидения»
-
Сенсация из Букингемского дворца, снежные праздники, безальтернативность Путина и другие события дня
-
В грозненском «Тереке» анонсировали переименование клуба
Главные события у вас в почте
Бывший командующий ЧФ объяснил, зачем моряки берут в плавание котов
Фото: Минобороны РФ
Бывший командующий Черноморским флотом, адмирал Владимир Комоедов, комментируя участие кота в дальнем походе российских кораблей к берегам Сирии, рассказал НСН, что моряки с давних времён берут на борт разных животных.
«Любая живность на корабле сближает экипаж. В старые времена даже медведи были. Моряки всегда с любовью относятся к живности, ведь она делает людей добрее и сближает команду», — сообщил Комоедов.
Ранее Министерство обороны России опубликовало фото первого кота, который принял участие в дальнем походе российских кораблей к берегам Сирии.
Оставить комментарий