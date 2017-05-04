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Бывший командующий ЧФ объяснил, зачем моряки берут в плавание котов

Бывший командующий ЧФ объяснил, зачем моряки берут в плавание котов
Фото:
Бывший командующий Черноморским флотом, адмирал Владимир Комоедов, комментируя участие кота в дальнем походе российских кораблей к берегам Сирии, рассказал НСН, что моряки с давних времён берут на борт разных животных.
«Любая живность на корабле сближает экипаж. В старые времена даже медведи были. Моряки всегда с любовью относятся к живности, ведь она делает людей добрее и сближает команду», — сообщил Комоедов.
Ранее Министерство обороны России опубликовало фото первого кота, который принял участие в дальнем походе российских кораблей к берегам Сирии.
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Оружие
Министерство обороны
Владимир Комоедов
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