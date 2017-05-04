Ядерная смерть врагам: «Сарматы» будут делать серийно

«Красмаш» - основной изготовитель межконтинентальных баллистических ракет морского базирования «Синева» и «Лайнер» готов к началу серийного производства новой тяжелой баллистической ракеты «Сармат». Ее поступление на вооружение намечено на 2018 год. Эта ракета заменит собой самые мощные баллистические комплексы РС-20В «Воевода» (по классификации НАТО — SS-18 Mod.3 Satan), которые вот уже более 25 лет составляют основу наземной группировки стратегических ядерных сил страны.

По словам министра обороны Сергея Шойгу, модернизация технологических линий Красноярского машиностроительного завода контролировались Национальным центром обороны и корпорацией «Роскосмос» «фактически в круглосуточном режиме». Это свидетельствует о самой высокой важности работы. Ведь «Сармат» не просто сменщик самой большой и мощной баллистической ракеты, а фактически главная гарантия России на лидерство в предстоящей гонке технологий с американцами. Ракета должна гибко реагировать на развитие американской НПРО до 2030. Эта программа предусматривает резкий рост расходов с 2020 года на обновление американских средств ядерного нападения.

Президент Барак Обама планировал выделить на это $ 1 трлн. Нынешний – Дональд Трамп готов дать еще больше. На эти деньги Вашингтон создаст принципиально новые носители ядерного оружия: бомбардировщики, подводные лодки и баллистические ракеты. Но главное, гиперзвуковые летательные аппараты (ГЗЛА) развивающие скорость 5-6 км/с.

Они будут способны обходить российскую систему раннего предупреждения о ракетном нападении путем непрогнозируемого пространственного маневра блоков при вхождении в плотные слои атмосферы. Это, как считают американцы, позволит реализовать концепцию «Быстрого глобального удара» (Prompt Global Strike (PGS). То есть безбоязненно начать и выиграть ядерную войну. На этом фоне, «Сармат» станет надежным средством сдерживания от излишних иллюзий и соблазнов.

Эта уверенность держится на том, что новая ракета позиционируется именно, как сменьщик РС-20В. «Воевода» не только самая большая и мощная ракета, которая была когда-либо создана. Она весит 210 тонн и несет к цели 10 ядерных боеголовок по 750 килотонн каждая.

Но и самая продвинутая в плане выживания. Способна пережить в высокозащищенной ракетной шахте прямое попадания ядерного боезаряда. После этого стартовать, преодолеть систему НПРО и гарантированно поразить заданные цели в другом полушарии планеты. Именно за это его прозвали на западе Satan – «Сатана».

О «Сармате» известно не много. Новая машина будет в два раза легче «Воеводы» и превзойдет его по энергетической эффективности. Замминистра обороны Юрий Борисов , говорил что: «Дальность полета ракеты превысит 11 км». Улучшенные энергетические характеристики позволят оснастить «Сармат» дополнительными средствами преодоления американской ПРО. Новая ракета будет способна противостоять космическому эшелону ударных средств, а запускать ее можно будет практически из любого района и на всех направлениях. То есть, наносить удары по целям не только через Северный, как сейчас, но и Южный полюса.

При этом, «энергетический эффект» «Сармат» получит не за счет применения новых рецептур топлива - оно останется таким же, как в других российских ракетах. А за счет совершенствования конструкции самой машины. То есть, из этого можно сделать вывод, что в России создается не просто «сменщик» «Сатаны», а принципиально новая стратегическая система.

Испытания «Сармата» идут с 2016 года. Пока, как их называют ракетчики – бросковые. То есть было проверенна совместимость будущей ракеты с пусковой шахтой и алгоритмы запуска. Модернизация производственных линий «Красмаша» говорит, что теперь промышленность готова производить элементы ракеты серийно, а значит перейти к полноценным летным испытаниям. У модернизации производства есть и еще один важный момент. Не так давно Гендиректор и главный конструктор ГРЦ имени Макеева (разработчик МБР «Синева», «Лайнер» и «Сармат») Владимир Дегтярь анонсировал начало работ по новой морской баллистической ракеты – сменщице «Булавы». Производить ее также планируется на «Красмаше».