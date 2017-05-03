На учениях в США советские самолеты начали использовать в качестве противников

Военно-воздушные силы (ВВС) США для обучения своих пилотов используют модели самолетов, стоявшие на вооружении российской армии. Об этом сообщает The National Interest.

По данным издания, в распоряжении американцев оказались истребители МиГ-29 советского производства. По предварительной информации, самолеты в США поставили частные компании. Они нашли их в «одной бывшей советской республики». Все самолеты оснащены оригинальными деталями и оборудованием советского производства.

По данным The National Interest , компания Air USA выкупила два учебных самолета МиГ-29УБ на Украине. Кроме того, компания Pride Aircraft купила у украинских властей два многоцелевых истребителя четвертого поколения Су-27. Один из этих самолетов был замечен во время проведения учебного воздушного боя с американским истребителем F-16.

Как отмечает The National Interest, использование техники вероятного противника позволит лучше подготовит летчиков на случай столкновений в воздухе.

Летом прошлого года в СМИ появилась информация, что истребители F-16s из 64-й учебной эскадрильи имитации условного противника в американском штате Невада перекрасили в цвета российских Су-35: корпус самолетов стал бело-синим, а нос - красным.