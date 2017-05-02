Минобороны о бомбе СССР в Сирии: «сказочники»

«Примечательно, что главным «доказательством» у HRW служит фотография макета боеприпаса ХАБ-250 из музея Вооруженных Сил РФ в Москве. Вынуждены разочаровать «сказочников»-экспертов из Human Rights Watch», — заявил Конашенков.

Конашенков опроверг сообщения о якобы обнаруженных деталях советской авиационной бомбы ХАБ-250 на месте химической атаки в сирийском городе Хан-Шейхуне. Представитель ведомства добавил, что подобные боеприпасы никогда не экспортировались за пределы СССР и «все до одного» были утилизированы еще в 1960-х годах. По словам Конашенкова, истинную картину произошедшего в сирийской провинции Идлиб сможет установить только специальная комиссия. 2 мая Human Rights Watch опубликовала новый доклад, в котором правозащитники утверждают, что правительственные сирийские войска использовали для химической атаки советскую бомбу ХАБ-250 или ХАБ-500, начиненную зарином. В качестве доказательств сотрудники организации предъявляют снимки снарядов, на которых видна характерная зеленая маркировка.

4 апреля 2017 года в городе Хан-Шейхуне произошла химическая атака. В результате трагедии погибли не менее 89 человек, еще не менее 557 человек получили ранения. США обвинили в применении запрещенного оружия власти арабской республики и нанесли 7 апреля ракетный удар по авиабазе правительственных войск в провинции Хомс.