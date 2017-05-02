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В Минобороны РФ назвали сказочниками экспертов, заявивших о бомбе в Идлибе

Игорь Конашенков
Игорь Конашенков
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В министерстве обороны России назвали «сказочниками» экспертов организации Human Rights Watch, заявивших, что химическая атака в провинция Идлиб была результатом взрыва советской химической бомбы.
«Примечательно, что главным «доказательством» у HRW служит фотография макета боеприпаса ХАБ-250 из музея Вооруженных Сил РФ в Москве. Вынуждены разочаровать «сказочников"-экспертов из Human Rights Watch», — заявил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.
По его словам, боеприпасы ХАБ-250 никогда не экспортировались за пределы СССР и были утилизированы еще в 60-х годах, сообщает ФАН.
Ранее правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что нашла в Хан-Шейхуне осколки бомбы советского производства.
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