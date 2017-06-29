К 2030 году Россия получит три авианесущих корабля

ВМФ России получит отечественную замену французским «Мистралям». К 2025 году планируется закончить строительство двух универсальных десантных корабля типа «Прибой». А к 2030 году у России должен появиться новый авианосец «Шторм» с атомной энергетической установкой. Сможет ли отечественная экономика и промышленность удовлетворить потребности флота, разбирался RT.



Проходящий в Санкт-Петербурге Международный военно-морской салон стал источником важнейших новостей в отечественной кораблестроительной отрасли. Представитель командования ВМФ России анонсировал планы по строительству двух вертолётоносцев и одного авианосца.



На замену «Мистралям»



С 2015 года в России не утихают дискуссии по поводу необходимости замены французских вертолётоносцев типа «Мистраль», которые Париж отказался отдавать Москве под предлогом «агрессивной политики». В результате два корабля-дока без вооружений и вертолётов были переданы Египту.





Сегодня можно с уверенностью сказать, что сохранявшаяся два года интрига разрешилась. Заместитель командующего ВМФ России по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук подтвердил, что строительство двух УДК «Прибой» вошло в государственную программу вооружения (ГПВ) на 2018-2025 годы.

Макет десантного корабля «Прибой»



© Александр Вильф





25 мая 2017 года заместитель министра обороны Юрий Борисов рассказал журналистам, что в ГПВ до 2025 года, которая находится в стадии обсуждения, были включены два вертолётоносца. При этом он не уточнил, о каком проекте идёт речь.



«Прибой» впервые был представлен на международном форуме «Армия-2015». В Минобороны РФ заявили, что проект может стать альтернативой французским кораблям. «На «Прибое» всё будет отечественным: и десантно-высадочные средства, и авиакрыло, и оружейные системы», — говорилось в сообщении ведомства.

Водоизмещение УДК составит 14 тыс. тонн при осадке 5 метров. Предельная скорость корабля — 20 узлов (крейсерская — 15-16 узлов), дальность плавания — 6 тыс. морских миль (11 тыс. км), автономность похода — 60 суток. Держать противовоздушную оборону «Прибоя» будет зенитный комплекс морского базирования «Панцирь-М».



На палубе «Прибоя» будут размещены до 8 противолодочных и десантно-высадочных вертолетов Ка-27 и Ка-52K. Также универсальный корабль сможет нести на борту четыре десантных катера проекта 11770М «Серна» и два десантных катера «Мурена» проекта 12061М.





Предполагается, что «Прибой» будет вмещать около 500 десантников и до 60 единиц различной военной техники, включая 20-30 танков. Автором проекта является Невское проектно-конструкторское бюро (ПКБ).

Возросшая потребность



«Прибой», как и любой другой современный универсальный десантный корабль, будет выполнять самый широкий спектр задач. В условиях современной войны УДК является незаменимым морским транспортом, кораблём управления и средством патрулирования дальней морской и океанской зоны.



Появление двух «Прибоев» значительно усилит экспедиционные возможности ВМФ России. Потребность в дальних боевых походах объективно выросла в связи с началом сирийской операции и созданием новых баз на Дальнем Востоке.



Отечественные УДК должны стать полноценной альтернативой французским вертолётоносцам «Севастополь» и «Владивосток», которые Россия так и не получила от Франции. Тем не менее, в экспертной среде бытует мнение, что двух кораблей подобно класса всё же недостаточно.



Корабль-вертолётоносец «Мистраль»



© Yannick Le Bris / Wikimedia Commons



В середине июня 2015 года начальник департамента Гособоронзаказа ОСК Анатолий Шлемов заявил, что России необходимо 6-8 вертолётоносцев. Два года назад Минобороны оценило потребности ВМФ как минимум в четыре «Прибоя», правда, в ведомстве не указали сроки их строительства.



На данный момент известно, что до 2025 года ВМФ получит два УДК. Реализация проекта «Прибой» будет сложной задачей для российских корабелов, которые никогда не строили корабли подобного класса. (В советские годы все авианесущие корабли строились на Черноморском заводе в украинском Николаеве. — RT).



Однако российские верфи получили большой опыт, работая в кооперации с французской корпорацией Chantiers de l’Atlantique, которая строила для ВМФ «Мистрали». Отечественные предприятия выполняли часть сборочных работ, а инженеры имели возможность наблюдать за строительством кораблей на верфях Франции.





Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский в беседе с RT предположил, что на строительство двух «Прибоев» уйдёт не менее 5 лет. Стоимость контракта с ОСК, по его мнению, составит примерно $1 млрд (без учёта вертолетной техники и вооружений).

В целом затраты на отечественные УДК будут сопоставимы с деньгами, которые были выплачены Chantiers de l’Atlantique. Напомним, что французская корпорация получила от Минобороны РФ $1,2 млрд. Вооружение, вертолёты и часть оборудования производились на российских предприятиях — это было одним из ключевых условий контракта.



«Чистый» авианосец





Помимо вертолётоносцев, обеспечить прочное присутствие ВМФ в акватории Мирового океана призван многоцелевой авианосец проекта 23000 «Шторм». Впервые данный проект был продемонстрирован в закрытом режиме в июле 2013 года. Его разработчиком является Крыловский государственный научно-исследовательский центр ( КГНЦ ).

В настоящее время Россия обладает одним авианосцем — «Адмирал Кузнецов» (проект 1143.5), который был спущен на воду в 1987 году. Однако корабль относится к классу авианесущих крейсеров и не является «чистым» авианосцем.



Для сравнения: на палубе «Шторма» могут размещаться 80-90 единиц авиатехники, а на палубе «Адмирала Кузнецова» — не более 52 самолётов и вертолётов.



«Шторм» будет значительно превосходить по габаритам авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов». Водоизмещение корабля составит 90-100 тыс. тонн (против 50-60 тыс. тонн), длина — 330 м (против 270 м), ширина по ватерлинии — 40 м (против 33 м).



Важной особенностью «Шторма» станет атомная энергетическая установка, которая предоставляет судну практически неограниченную автономность передвижения.



Крейсер «Адмирал Кузнецов» во время прохода авианосной группы Северного флота России



РИА Новости



На «Кузнецове» силовая установка работает на мазуте. С одной стороны, она повышает выживаемость корабля, с другой — негативно влияет на скорость и дальность хода.



На проходящем в Петербурге военно-морском салоне замминистра обороны Юрий Борисов заявил, что контракт на строительство авианосца планируется подписать к концу 2025 года. При этом он не назвал верфи, которые будут участвовать в реализации проекта.



По информации зарубежных СМИ, командование ВМФ России в перспективе рассчитывает получить как минимум два «Шторма». Строительство головного крейсера обойдётся в $6,2 млрд (без учёта авиации и вооружений), второй корабль будет стоить дешевле.



Грандиозная задача



Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский обратил внимание, что грядущее появление трёх авианесущих кораблей в составе ВМФ потребует строительства боевых кораблей первого и второго ранга (водоизмещением свыше 3 и 4 тыс. тонн).



Эксперт полагает, что сопровождать вертолётоносцы и авианосцы в походах, вероятно, будут эсминцы проекта 23560 «Лидер».



«Для сопровождения одного авианесущего корабля требуется 4-5 фрегатов или корветов и одна подводная лодка. «Лидер» бы эти задачи однозначно решил, но войдёт ли этот проект в ГПВ до 2025 года, пока неясно», — констатировал Мураховский.



Вице-адмирал Виктор Бурсук заявил, что проект эскадренных миноносцев будет разрабатываться на Северном проектно-конструкторское бюро (Петербург). Однако сроки начала производства заместитель командующего ВМФ России не сообщил.



Крейсер «Адмирал Кузнецов»



РИА Новости



В свою очередь, Виктор Мураховский надеется, что в перспективе ВМФ России обретёт порядка четырёх УДК типа «Прибой», как планировало Минобороны в 2015 году: «Вертолётоносцы важны для РФ в первую очередь для снабжения всем необходимым эксклавов и отдалённых баз. Поэтому нам понадобятся два корабля в Тихом океане и один — на Балтике. И ещё один УДК должен дежурить в Чёрном или Средиземном море».



«Реализация подобных проектов потребует масштабных расходов. Нельзя сбрасывать со счетов стоимость авиакрыла, оборудования, материальные и временные затраты на подготовку лётчиков и моряков. Это грандиозная задача в текущих условиях. Наверное, мы справимся, но делать далеко идущих выводов сегодня я бы не стал», — резюмировал Мураховский.