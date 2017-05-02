В танковых соревнованиях НАТО и стран-партнеров, которые пройдут на немецком полигоне Графенвер 7-12 мая, примут участие украинские танки Т-64БВ.

Как сообщает "Вестник Мордовии", танковый взвод ВСУ вступит в учебный "бой" с экипажами из США, Австрии, Франции, Германии и Польши. Известно, что при этом будут решаться как наступательные, так и оборонительные задачи. Кроме того, танкисты из разных стран обменяются опытом и отработают действия в условиях реального боя.

Как отмечают эксперты, хотя подобные состязания бронетехники из разных стран уже называют натовской вариацией "танкового биатлона", на самом деле это более специализированные мероприятия.

Справка "РГ"

Советский танк Т-64БВ вооружен 125-миллиметровым гладкоствольным орудием 2А46М-1, которое также может запускать управляемые ракеты комплекса 9К112-1 "Кобра", и пулеметами ПКТ (7,62 миллиметра) и НСВТ (12,7 миллиметра). Танк имеет навесную динамическую защиту "Контакт-1". Боевая масса машины - 42,4 тонн. Скорость по шоссе – 60 км/ч, по пересечённой местности – до 45 км/ч. Т-64БВ применялся во время вооруженного конфликта в Донбассе.