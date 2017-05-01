Минобороны показало первого кота, принявшего участие в походе ВМФ к Сирии

Минобороны России опубликовало в официальном аккаунте в Facebook фотографию первого кота, который участвовал в дальнем морском походе к берегам Сирии.

В комментариях к записи пользователи посетовали, что ведомство не сообщило кличку "героического кота", и предложили называть его Матроскиным.

На публикацию обратила внимание и зарубежная пресса. Британская Telegraph отметила, что у российского кота более опасная работа, чем у его собратьев из Вестминстера, которые "главным образом встречаются с иностранными послами и ловят мышей".

"Хотя у России и Запада много разногласий, любовь к кошкам – это то, что их объединяет", — написала газета.

Дальний поход авианосной группы Северного флота к берегам Сирии начался 15 октября 2016 года, 8 февраля 2017 года корабли вернулись в Североморск, пройдя около 18 тысяч морских миль. В рамках операции ракетный крейсер "Петр Великий", авианосец "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов", большие противолодочные корабли "Североморск", "Вице-адмирал Кулаков" и суда обеспечения выполняли задачи по борьбе с терроризмом в Сирии. В Минобороны России отмечали, что поход такого масштаба с боевым применением морской авиации состоялся впервые в истории российского ВМФ.