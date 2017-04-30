Маневры с участием около 300 тысяч военных Южной Кореи и США завершились

Крупномасштабные учения военных США и Южной Кореи Key Resolve завершились в воскресенье, сообщила телекомпания NHK.

В них приняли участие 290 тысяч военнослужащих Южной Кореи и 9,7 тысячи американских военных. В учениях также был задействован атомный авианосец ВМС США "Карл Винсон".

На учениях этого года впервые отрабатывались элементы десантирования танков и боеприпасов на берег с транспортных кораблей, а также отлаживалось взаимодействие трех родов войск в условиях, приближенных к боевым. В ходе маневров также отрабатывались бомбардировки с воздуха и обстрелы из артиллерийских орудий ракетных баз предполагаемого противника.

Несмотря на завершение учений атомный авианосец "Карл Винсон" останется на некоторое время в акватории Корейского полуострова из-за осложнения ситуации в регионе. С его участием в субботу начались учения флотов двух стран. В порт Пусан вошла атомная подводная лодка "Мичиган".

В субботу южнокорейские военные сообщили, что КНДР осуществила пуск ракеты неизвестного пока типа в северо-восточном направлении из района Пукчхан провинции Пхёнан-Намдо. Американские военные, зафиксировавшие пуск ракеты, а также японские власти сообщили, что она взорвалась вскоре после старта и упала на территории КНДР. Высказывается мнение, что это могла быть ракета среднего радиуса действия KN-17 со специализацией по ударам по военным кораблям. Всего за время учений КНДР провела 8 пусков.