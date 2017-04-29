Военные США и Южной Кореи провели дополнительный анализ деталей запуска баллистической ракеты КНДР. По мнению американских экспертов, Северная Корея "доводит до ума" ракету, которая предназначена для удара по крупным кораблям, включая авианосцы.

Сама же Северная Корея заявила, что ее окончательной целью является не отдельный корабль США, а возможность ударов по континентальной части территории Соединенных Штатов.

Напомним, что сегодня рано утром КНДР произвела запуск баллистической ракеты неизвестной модификации. США, Япония и Южная Корея осудили эти действия. Изучив полученную информацию, в Объединенном комитете начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея (ОКНШ ВС РК) рассказали новые подробности запуска. Старт был осуществлен примерно в 5 часов 30 минут утра из окрестностей местечка Пукчхан в провинции Южная Пхёнан, что географически в самом центре КНДР. Ракета проследовала в северо-восточном направлении под углом 49 градусов и взорвалась в воздухе примерно через две минуты после старта. За это время она успела подняться на высоту 71 км, после чего ее обломки упали в воды Восточного (Японского) моря. Правда по другой версии ракета не долетела до моря и взорвалась над сушей.

В целом в Сеуле запуск назвали "неудачным", но с обеспокоенностью констатируют, что КНДР провела уже третий запуск предположительно той же самой ракеты. До этого аналогичные системы были запущены 5 и 16 апреля. В первый раз ракета после нестабильного полета взорвалась в воздухе через 60 км, а второй раз взрыв произошел вообще через четыре-пять секунд после старта.

Нынешний старт хотя также прошел неудачно, но наверняка позволил северокорейским инженерам продвинуться дальше в плане создания стабильной системы. Этот запуск ракеты стал уже 50-м по счету за время правления Ким Чен Ына

Теперь специалисты пытаются понять, что за ракету испытывают северокорейцы. Здесь высказываются разные точки зрения. В Сеуле склонны думать, что речь идет либо о твердотопливной ракете средней дальности "Пуккыксон-2" (в переводе "Полярная звезда-2", другое название KN-15) или о новой модификации модернизированной СКАД-ER. Возможно, что испытывается новая версия той же "Полярной звезды" - "Пуккыксон-3".

Однако, по мнению неназванных государственных экспертов США, КНДР в настоящее время испытывает новую мощную противокорабельную ракету средней дальности, которая предназначена будет для ударов в первую очередь по крупным кораблям. Ее условное название KN-17. Потому и стали высказываться предположения о том, что КНДР испытывает "убийцу авианосцев”. Это совпало со временем подхода ударной группировки ВМС США во главе с атомным авианосцем Carl Vinson.

С другой стороны, есть вероятность, что мнения южнокорейцев и американцев не так уж сильно и различаются. Та же KN-17 возможно и есть разновидность СКАД-ER, предназначенная для ударов по кораблям противника.

В Сеуле полагают, что три последние неудачи связаны с попыткой перехода с жидкостного на твердотопливные двигатели. Технически приходится решать много различных проблем, а потому, как правило, различные ошибки и неудачи на первых порах неизбежны. С другой стороны, твердотопливные ракеты более неприхотливы в эксплуатации, их проще хранить и сложнее обнаружить.

Согласно оценкам южнокорейских военных, у КНДР сейчас около 100 твердотопливных баллистических ракет, включая 40 различных версий "СКАД", 30 "Нодонов", 25-27 "Мусуданов" и семь-восемь ракет KN-08.

Если исходить из интересов КНДР, то она нуждается в мощных противокорабельных системах, которые позволили бы угрожать американским авианосцам, периодически подходящим к Корейскому полуострову. Однако, как заявили в КНДР, их целью является не просто угроза авианосцам, а получение возможности при необходимости наносить ракетные удары по континентальной территории США. Об этом было сказано сегодня в партийной газете "Родон Синмун". "Окончательной целью наших стратегических ракетных войск является ракетный удар с ядерными боеголовками по основной территории США", - подчёркнуто в редакционной статье. Там же утверждается, что КНДР уже обладает такими ракетами, а на недавнем военном параде от 15 апреля были показаны три межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), которые могут долетать до континентальной части США.

Зарубежные эксперты сомневаются в этом, считая, что КНДР преувеличивает свои возможности, однако сейчас все признают, что Северная Корея уже существенно продвинулась в этом направлении и может заполучить настоящие МБР в ближайшие три-пять лет. США же категорически не хотят позволить это сделать, а потому намерены использовать меры военного, дипломатического и экономического давления на Северную Корею. Авианосная группировка США в ближайшее время начнет новые маневры у берегов Кореи, а на международной арене Вашингтон будет пытаться убедить Китай занять более жесткую позицию в отношении Пхеньяна.