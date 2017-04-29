Греческие рыбаки выловили семиметровую акулу в Эгейском море

Греческие рыбаки выловили семиметровую акулу возле острова Скопелос, в западной части Эгейского моря, вблизи острова Эвбея, сообщает местный блог skopelos-news.blogspot.gr.

Акула весом более 300 килограммов попала в сеть известных на острове рыбаков братьев Брусианнисов. Фотография акулы опубликована на сайте.

Крупные акулы редко попадаются в водах близ Греции. Однако в марте рыбаки посёлка Неа Кио недалёко от Арголиды (Пелопоннес) поймали четырехметровую акулу, а двумя днями позднее ещё одну акулу длиной два с половиной метра.