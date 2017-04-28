Украине посоветовали не шутить с Черноморским флотом

По словам Бальбека, в ВМС Украины «нет даже одного экипажа для одной субмарины». «На подводников нужно не только учиться, но еще и получить практику - иначе это будет подводный поход в один конец. Шутить с оснащенным по последнему слову Черноморским флотом России никому не стоит», - подчеркнул парламентарий.

Бальбек добавил, что близко подойти к охраняемой военно-морской базе «получается только у голливудских героев».

Ранее первый зампред Союза офицеров Украины Евгений Лупаков заявил, что Киев должен заняться производством собственных подлодок, чтобы победить Черноморский флот. По мнению Лупакова, Украине было бы достаточно пяти субмарин для уничтожения «в труху этого старья, этого Черноморского флота, на выходе с базы».

Сейчас в состав Военно-морских сил Украины входят 11 кораблей. В частности, на вооружении украинского флота стоят фрегат «Гетман Сагайдачный», ракетный катер «Прилуки» и тральщик «Геническ». В прошлом году сообщалось, что ВМС страны получили два новых бронированных катера.