«Русские Витязи» меняют имидж

Пилотажная группа Воздушно-космических сил России «Русские Витязи» меняет внешний облик. У них уже есть новые самолеты — Су-30СМ и вскоре появятся обновленные «ливреи» (схемы раскраски бортов) и сверхмодная и технологичная летная форма. Она защитит пилотов при катапультировании, пожаре и станет фирменной одеждой элитных летчиков ВКС на международных авиасалонах и показах самой совершенной авиационной техники для иностранных заказчиков.

Фото: Известия

Как рассказали «Известиям» в командовании Воздушно-космических сил России, решение об изменении имиджа «Витязей» было принято в конце прошлого года. Причиной стала замена авиационного парка пилотажной группы. С привычных истребителей Су–27 «Витязи» пересели на новейшие сверхманевренные Су-30СМ.

Первый истребитель Су-30СМ для пилотажной группы «Русские Витязи» был передан в сентябре прошлого года. Тогда же было принято решение о внесении изменений в «ливреи» самолетов и об обновлении гардероба пилотов. По просьбе летчиков «Витязей» его разработкой и пошивом занялась компания «Округ».

Фото: Известия

Внешне ливреи старых Су-27 и новых Су-30СМ практически идентичны, за исключением килей. Ранее на них был нарисован желто-голубой герб Военно-воздушных сил. Сейчас кили машин будут перекрашены в темно-синий цвет, а в их нижней части появится белая полоса. В нее голубым цветом будет вписан бортовой номер самолета. На рули поворота (поворачиваемые элементы конструкции киля) будут нанесены бело-красные полосы. Также на килях появится надпись «ВВС России».

По данным «Известий», перекрашивать самолеты будут на 121-м авиаремонтном заводе в Кубинке, там же, где базируются «Русские Витязи».

Как рассказали «Известиям» в компании «Округ», в новый комплект формы «Витязей» вошли не только комбинезоны и куртки, но и целый набор различных аксессуаров.

— Новый комбинезон выполнен с применением арамидного волокна, — заявила «Известиям» коммерческий директор компании Виктория Елиферова. — Он не плавится и не обгорает до тридцати секунд. Позволяет безопасно катапультироваться из аварийного самолета на скоростях до 1,2 тыс. км/ч. Имеет очень стойку «механическую» прочность. Обладает антистатическими свойствами, кроме того, не впитывает масло и нефть. При этом одежда имеет хорошую воздухо- и паропроницаемость. Это обеспечивает высокий гигиенический и гигроскопический эффект от носки. Новые комбинезоны пилотов будут трех цветов: оливкового, бежевого и голубого.

Фото: Известия

​​​​​​​Специально для «Русских Витязей» в комплект одежды включили фирменную сумку для переноски летных шлемов, утепленную кожаную куртку и специальный летный органайзер. Это устройство крепится к правой ноге пилот с помощью эластичного обхвата. Выглядит он как папка-планшет. На нем с помощью «офисной» скобы закрепляются листы бумаги для записей. Она позволяет в случае необходимости выпустить письменный прибор из руки, а потом легко его подобрать, не отвлекаясь от наблюдения за приборной панелью самолета.

На левой ноге летчика закрепляются пластиковые файлы-карманы с вставленными листами полетной и справочной информации.

— Обновление внешнего облика всегда положительно сказывается на имидже производителя, — заявил «Известиям» главный редактор журнала «Экспорт Вооружения» Андрей Фролов . — Это привлекает внимание потенциальных покупателей, ну и просто радует глаз. «Русские Витязи» сменили старые проверенные Су-27 на новейшие Су-30СМ. Поэтому вполне логично внести изменения и в «ливрею» самолета.

Группа «Русские Витязи» существует с апреля 1991 года и входит в состав Центра показа авиационной техники 4-го ордена Ленина Краснознаменного Центра войсковых испытаний и подготовки персонала ВКС им. В.П. Чкалова. Дислоцируются они на аэродроме Кубинка. Впервые в элементах новой формы летчики группы «Русские Витязи» были одеты на аэрокосмическом салоне LIMA-2017 в Малайзии в конце марта этого года.