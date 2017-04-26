США провели учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты

США провели тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Командование глобального удара американских военно-воздушных сил (ВВС).

«Тестовые пуски позволяют проверить точность и надежность МБР, получить ценные данные, чтобы обеспечивать продолжение наличия безопасного и эффективного (потенциала - прим. Рамблер) ядерного сдерживания», - заявили в ведомстве.

Запуск был произведен с базы Ванденберг в штате Калифорния. Ракета проделала путь в 6,8 тысяч километров и поразила цель на полигоне на Маршалловых островах.