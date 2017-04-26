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США провели учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты
США провели тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Командование глобального удара американских военно-воздушных сил (ВВС).
«Тестовые пуски позволяют проверить точность и надежность МБР, получить ценные данные, чтобы обеспечивать продолжение наличия безопасного и эффективного (потенциала - прим. Рамблер) ядерного сдерживания», - заявили в ведомстве.
Запуск был произведен с базы Ванденберг в штате Калифорния. Ракета проделала путь в 6,8 тысяч километров и поразила цель на полигоне на Маршалловых островах.
26 апреля заместитель начальника Главного оперативного штаба Вооруженных сил России (ВС РФ) Виктор Познихир заявлял, что США готовят неожиданный ядерный удар по России. По словам генерал-лейтенанта, данное предположение подтверждается компьютерным моделированием.
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