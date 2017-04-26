Минобороны: ПРО США может сбивать российские ракеты на 150-й секунде полета

Американская система ПРО способна сбивать российские межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) на 150-й секунде полета. С таким заявлением выступил глава Центрального научно-исследовательского института Войск воздушно-космической обороны министерства обороны России Сергей Ягольников. Его слова приводит РИА Новости

«При использовании внешнего целеуказания от космического аппарата пуск противоракет возможен уже на 85-й секунде после старта МБР. 20 секунд — это обнаружение старта. 20 секунд — время доведения команд боевого управления. 45 секунд — время предстартовый подготовки противоракеты с учётом координат встречи. Таким образом, на 150-й секунде возможность поражения МБР уже реально имеется по временному балансу», — заявил Ягольников

Свое заявление Ягольников сделал на VI Московской конференции по международной безопасности MCIS-2017. В мероприятии принимают участие руководители и специалисты военных ведомств, главы международных организаций и ученые.