Генштаб РФ: ПРО США создаёт возможность для скрытого ядерного удара по России

США готовят неожиданный ядерный удар по России. С таким заявлением выступил заместитель начальника Главного оперативного штаба Вооруженных сил России (ВС РФ) Виктор Познихир . Его слова передает портал LIFE

«Нахождение американских баз ПРО в Европе, кораблей ПРО в акваториях морей и океанов, приближенных к российской территории, создаёт мощный скрытый ударный компонент для возможного нанесения внезапного ракетно-ядерного удара по Российской Федерации», — заявил Познихир.

Свое заявление Познихир сделал на брифинге. Генерал-лейтенант добавил, что направленность элементов ПРО США на Россию и Китай подтверждается компьютерным моделированием. 28 марта Познихир заявлял, что система ПРО США способна перехватывать российские баллистические ракеты.