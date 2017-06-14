В РСК «МиГ» рассказали о работе над новым истребителем-перехватчиком

Перечисляя главные направления работы РСК на данный момент, Тарасенко выделил разработку перспективного авиационного комплекса дальнего перехвата (ПАК ДП), отметив, что работы над ним ведутся «отчасти в инициативном порядке» с привлечением смежников кооперации.

В данный момент, по словам Тарасенко, в «МиГе» прорабатывают концепцию самолета и его технический облик. Он подчеркнул, что самолет должен быть готов к тому моменту, когда МиГ-31 потребуется следующий такт модернизации. В данный момент истребители этого типа проходят переоборудование в версию МиГ-31БМ.

В марте 2016 года, генконструктор Объединенной авиастроительной корпорации Сергей Коротков (в 2011-2016 годах возглавлял РСК «МиГ») сообщил, что МиГ-31 после модернизации пробудут на вооружении ВВС максимум до 2028 года. «Пока у нас есть время, чтобы создать новый самолет на замену», — указал Коротков. Ранее, в марте 2015-го, Коротков называл в качестве такого рубежа 2026 год.

О создании самолета на замену МиГ-31 (гипотетическое спекулятивное наименование, циркулирующее в прессе — МиГ-41) сообщалось в 2014 году с прицелом на начало работ после 2017-го и развертывание серийного производства с 2025-го. Однако в августе 2015-го главком ВВС Виктор Бондарев заявил, что опытно-конструкторские работы по этой теме стартуют не ранее 2019 года. С тех пор содержательных новостей о судьбе проекта не было.

Истребители МиГ-31, принятые на вооружение в 1981 году, предназначены для перехвата и уничтожения воздушных целей в широком диапазоне высот. Мощный радиолокационный комплекс самолета позволяет бороться в том числе и с малозаметными крылатыми ракетами. На относительно слабо оборудованных пространствах воздушной границы России (таких как, например, Арктика) МиГ-31 являются основным средством обороны от средств воздушного нападения.