Шойгу заявил о новой угрозе жизни военным РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ракетный удар США по сирийской базе создал угрозу жизни российских военнослужащих. Об этом сообщает ТАСС

По словам главы военного ведомства, действия Штатов вынуждают Россию «принять дополнительные меры по обеспечению безопасности личного состава» военнослужащих в Сирии. «Ракетный обстрел рассматриваем как грубое нарушение международного права», - добавил он. Шойгу напомнил, что российские военные в Сирии «ведут борьбу с терроризмом».

Министр подчеркнул, что Россия готова поделиться с партнерами опытом применения авиации для борьбы с террористами в Сирии. По его словам, боевики, скрываясь среди беженцев, проникают в разные страны мира.

Шойгу также сказал о необходимости разработать комплексную стратегию для возвращения к мирной жизни в освобожденных от террористов районах Сирии. «Здесь необходимо исключить ошибки, допущенные в Афганистане и Ираке из-за недостаточного внимания международного сообщества к внутриполитическим процессам в этих странах», - сказал он.

Корабли ВМС США 7 апреля нанесли удар ракетами «Томагавк» по авиабазе правительственных войск Сирии. Всего было выпущено более 50 ракет, нацеленных на взлетные полосы, стоянки самолетов и заправочные комплексы. Американские военные заявили, что авиабаза получила значительные повреждения. По их словам, российские военнослужащие были заранее предупреждены об ударе.

В Генштабе сирийской армии заявляли о шести жертвах атаки, среди которых есть мирные жители. Президент США Дональд Трамп пояснил, что удар стал ответом на химическую атаку, якобы совершенную Асадом. По его мнению, действия Штатов позволят предотвратить распространение химоружия. В России удар назвали «актом агрессии против суверенного государства».