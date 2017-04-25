США просили Россию вернуться к сотрудничеству в сирийском небе

Вашингтон обращался с просьбой к России восстановить работу механизма по предотвращению инцидентов в небе Сирии, приостановленную Москвой после внезапного ракетного удара США по сирийскому аэродрому Аш-Шайрат. Об этом «Известиям» сообщили три источника в российском МИДе. Именно по просьбе главы американского внешнеполитического ведомства Москва уже 13 апреля возобновила действие меморандума. Политики и эксперты считают, что Вашингтон был вынужден пойти на такой шаг. Ведь отсутствие координации с российской стороной может привести к негативным последствиям.

Тема возобновления действия меморандума по предотвращению инцидентов в сирийском небе обсуждалась в ходе визита в российскую столицу госсекретаря США Рекса Тиллерсона . Об этом «Известиям» рассказали дипломатические источники.

Рекс Тиллерсон , находясь в Москве, обратился к российскому руководству с просьбой возобновить действие соглашения, — сообщил один из собеседников «Известий».

В Москве отмечают, что такой шаг американской стороны продиктован потребностью прежде всего самих США в координации в сирийском небе.

Россия приостановила действие заключенного с США меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации 7 апреля. Это произошло после того, как американцы нанесли более 50 ударов крылатыми ракетами по сирийскому аэродрому Аш-Шайрат в провинции Хомс. Таким образом США отреагировали на инцидент с якобы применением химоружия. По версии американского руководства, сирийская авиация 4 апреля нанесла по городу Хан-Шейхун удары с применением боевых отравляющих веществ, что привело к смерти более 80 человек. В России считают, что в данном случае речь могла идти либо о провокации, либо о том, что сирийская ракета попала в склад с химическим оружием, принадлежащий боевикам.

Уже 13 апреля, то есть на следующий день после окончания визита Рекса Тиллерсона в Москву, официальный представитель Госдепартамента Марк Тонер заявил, что механизм по предотвращению инцидентов в воздухе действует. В российском дипломатическом ведомстве эту информацию не подтвердили. А 14 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что действие меморандума возобновят, если со стороны Вашингтона не повторятся непредсказуемые действия.

Как считает ведущий научный сотрудник Центра партнерства цивилизаций МГИМО Юрий Зинин , просьба американцев объясняется пришедшим к США пониманием, что разрыв сотрудничества с Россией в Сирии может обернуться весьма плачевными последствиями для них самих.

— Вашингтон спровоцировал нас на реакцию. Причем, принимая во внимание, что речь идет о нарушении сирийского суверенитета, наши шаги можно назвать довольно умеренными. Но, видимо, американцы поняли последствия отсутствия координации. В частности, это могло привести к гибели советников и военнослужащих США, находящихся в Сирии, — пояснил Юрий Зинин.

Россия, приостановив действие механизма по предотвращению инцидентов в небе, ясно дала понять, что не позволит США принимать несогласованные и односторонние решения в Сирии. Судя по всему, этот сигнал в Вашингтоне уловили.