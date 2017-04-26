В армии создали робота-медсестру и получили воду из воздуха

Идею создания научных рот, где одаренные выпускники вузов, в которых нет военных кафедр, продолжали бы заниматься наукой, министр обороны Сергей Шойгу высказал весной 2013 года. Вскоре добро на создание новых подразделений дал президент России Владимир Путин . Такие роты не участвуют в боевых действиях, а занимаются научными разработками для Минобороны . О службе и последних открытиях бойцов научной роты № 8 Главного военно-медицинского управления Минобороны «Известиям» рассказал ее командир, старший лейтенант медицинской службы Вадим Емельянов.

Всего в стране создано 12 научных рот и две научно-производственные. Они располагаются в Москве, Московской области, Воронеже, Костроме, Краснодаре, Тамбове, Севастополе и Санкт-Петербурге. На Северную столицу пришлась самая большая их концентрация. Здесь дислоцированы четыре роты: при Военно-морской академии, Военной академии связи, Военной академии материально-технического обеспечения и Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова.

— Сколько человек проходят службу в медицинской научной роте и кто ею командует?

— Одновременно у нас служат 45 молодых ученых, прошедших предварительный отбор на конкурсной основе. Рота была сформирована на базе Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова в 2014 году. Военнослужащие проходят здесь службу по призыву сроком 12 месяцев. Научная рота находится под патронатом командования академии. Общее руководство подразделением осуществляют командир роты и командиры взводов. За каждым оператором (так официально называют здесь рядовых) закреплен научный руководитель из числа научного и профессорско-преподавательского состава академии.

— Как попасть сюда на службу? Много ли желающих?

— Конкурс сейчас — больше двух человек на место, но будет еще выше. Набор проходит дважды в год, в ходе осенней и весенней призывных кампаний из числа наиболее талантливых выпускников вузов. Кандидатами могут стать граждане РФ мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, не проходившие военную службу по призыву, имеющие высшее образование, соответствующее списку востребованных нами специальностей, не обучавшиеся на военных кафедрах, имеющие высокий средний балл диплома (больше четырех), опыт научной деятельности, опубликованные научные статьи, патенты.

— Шанс попасть сюда есть только у медиков, биологов и химиков?

— Не только. Например, роте требуются один лингвист-переводчик, инженеры и несколько специалистов по компьютерной безопасности. Решение будет приниматься после просмотра резюме кандидата.

— Как организован научный процесс?

— Операторы работают на кафедрах и в научных подразделениях, используя лабораторную базу академии. Научная рота состоит из медико-профилактического, биолого-фармацевтического и инженерно-технического взводов. Инженерно-технический занимается разработками в области робототехники. Операторы медико-профилактического активно работают в области токсикологии, радиобиологии и гигиены. Операторы биолого-фармацевтического взвода исследуют, к примеру, особенности огнестрельных и взрывных травм.

— У ученых есть дежурства, наряды, строевая подготовка?

— Научная рота является штатным подразделением Вооруженных сил. Это такое же подразделение Министерства обороны, как все остальные. Ежедневно, согласно плану, проходят занятия по строевой, физической, тактической, огневой, противопожарной и другим видам подготовки. Военнослужащие научной роты принимают участие в полевых занятиях, несут суточные наряды. Приоритетными задачами операторов роты является не только научная деятельность в интересах военной медицины, но и общевойсковая подготовка.

— Есть ли среди военнослужащих откровенные «ботаники»? И гении?

— Здесь служат нормальные ребята. Сказывается, конечно, что все с высшим образованием. С такими людьми работать проще. Кроме того, все — взрослые, понимают, чего от них хотят. А по знаниям все находятся примерно на одном уровне.

— Что было создано за время существования роты?

— Одно из главных направлений исследований инженерно-технического взвода научной роты — робототехника. Здесь создан опытный образец робототехнического комплекса для автоматической доставки медикаментов к постели больного.

— Робот-медсестра?

— Да. Комплекс для автоматической доставки медикаментов призван упростить работу среднего медперсонала. Прибор должен доставлять лекарства в палату с определенной точки, самостоятельно передвигаясь по коридорам больницы. А при помощи руки-манипулятора туба или емкость с лекарством кладется непосредственно рядом с больным. В производство прибор пока не запущен, поскольку требует доработки. Самая сложная часть — система навигации. Внешне робот-медсестра напоминает кубик на колесах с механической рукой. Также операторы научной роты принимали участие в создании прототипа комплекса «Рука-манипулятор в токсикологической практике», который может использоваться при проведении экспериментов в условиях опасной для человека атмосферы. И он, и предыдущий робот управляются дистанционно, при помощи компьютера или мобильного телефона.

— А есть чисто медицинские разработки?

— Операторы медико-профилактического взвода активно проводят исследования в области токсикологии, радиобиологии и гигиены. В частности, речь идет о поисках новых средств терапии поражений отравляющими и высокотоксичными веществами. Сейчас наши операторы изучают действие соответствующих препаратов на лабораторных животных. Нужно понимать, что процедура создания и внедрения любого нового препарата достаточно долгая. Еще взвод дорабатывает устройство для получения питьевой воды из атмосферного воздуха. Внешне аппарат по получению питьевой воды из воздуха выглядит как совсем небольшая насадка, к примеру, на армейскую фляжку. Пока это опытный образец. На практике мы уже получаем небольшое количество воды таким способом. Но ребята работают над тем, чтобы увеличить это количество, повысить эффективность разработки.

Операторы биолого-фармацевтического взвода занимаются перспективными методами остановки внутрибрюшного кровотечения. Часто найти поврежденные сосуды внутри ран, где мешают обломки костей и обрывки мышц, совсем непросто. А здесь разрабатывается метод поиска и стыковки этих сосудов. Пока метод соединения катетеров внутри сосуда проходит этап экспериментов, но когда они будут завершены, это будет ноу-хау, которое поможет, как российской армии, так и в целом российской медицине.