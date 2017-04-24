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Южная Корея создала радарную установку против артиллерии КНДР

Южная Корея создала новый радар против артиллерии КНДР
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Южная Корея разработала усовершенствованную передвижную радарную установку для обнаружения артиллерийских позиций Северной Кореи.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на южнокорейское управление по закупкам вооружений.
«На последних испытаниях в апреле системой были выполнены все оперативные задачи вооружённых сил и она признана пригодной для боевых действий», — говорится в сообщении.
Кроме того, радарная установка призвана обезвреживать дальнобойные артиллерии КНДР и обеспечивать защиту Сеула.
Отмечается, что новая система поступит в 2018 году.
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