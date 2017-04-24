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Южная Корея создала радарную установку против артиллерии КНДР
Южная Корея разработала усовершенствованную передвижную радарную установку для обнаружения артиллерийских позиций Северной Кореи.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на южнокорейское управление по закупкам вооружений.
«На последних испытаниях в апреле системой были выполнены все оперативные задачи вооружённых сил и она признана пригодной для боевых действий», — говорится в сообщении.
Кроме того, радарная установка призвана обезвреживать дальнобойные артиллерии КНДР и обеспечивать защиту Сеула.
Отмечается, что новая система поступит в 2018 году.
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