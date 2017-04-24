Россия вошла в тройку стран-лидеров по объему военных расходов

Специалисты Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) опубликовали доклад, где указаны данные по мировым затратам на военные нужды, сообщила газета «Известия». В тройке лидеров стран по объему расходов на эти цели оказались Россия, США и Китай.

В 2016 году общая сумма денежных средств, которые правительства стран направили на военную сферу, увеличилась на 0,4% и составила 1686 миллиарда долларов.

Лидируют в списке Соединенные Штаты. Военные расходы страны за минувший год составили 611 миллиардов долларов. На втором месте оказался Китай с 215 миллиардами в американской валюте, потраченными на эти нужды. Россия, потратившая в 2016 году 69,2 миллиарда долларов, занимает третье место.