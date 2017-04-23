Появилось видео испытаний самого тяжелого российского боевого робота

В пояснении к видео, выложенному на YouTube, сказано, что "Вихрь", весящий 14,7 тонны, сейчас является самым тяжелым российским боевым роботом. При этом он обладает значительной огневой мощью и маневренностью.

На видео боевая машина показана с разных ракурсов и довольно детально. Дистанционно управляемый оператором "Вихрь" демонстрирует хорошую проходимость, преодолевая в том числе и водную преграду. Робот ведет стрельбу не только с места, но и в движении.

Напомним, ранее были показаны испытания боевого модуля "Вихрь" на различных платформах. При этом сообщалось, что модуль можно установить не только на наземной технике, но и на штурмовике Су-25 или вертолете Ка-52.

Преимущество "Вихря" заключается в том, что, захватив цель, он может сопровождать ее и обстреливать до тех пор, пока не уничтожит. При этом башня робототехнического комплекса вращается на 360 градусов.