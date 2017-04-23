Северная Корея заявила в воскресенье, что готова "потопить американский авианосец Carl Vinson, а также два японских военных корабля, которые присоединились к авианосной группе ВМС США для учений в западной части Тихого океана", сообщает Reuters.

"Наши революционные силы способны потопить атомный авианосец США одним ударом", - говорится в статье, опубликованной в газете "Нодон синмун", официальном органе правящей Трудовой партии КНДР. В статье авианосец называется "грубым животным", удар по которому станет "конкретным примером, позволяющим показать силу северокорейских военных". Статья была опубликована на третьей полосе издания, первые две отданы про репортаж со свинофермы, которую осматривал глава КНДР Ким Чен Ын.

Президент США Дональд Трамп приказал авианосной ударной группе американских ВМС во главе с Carl Vinson прибыть в воды вблизи Корейского полуострова в ответ на рост напряженности вокруг ядерных и ракетных испытаний КНДР и угрозы Пхеньяна напасть на Соединенные Штаты и их азиатских союзников.

Вице-президент США Майк Пенс заявил в субботу, что группа прибудет в указанный район "в течение нескольких дней".

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