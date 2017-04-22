На полигоне БФ в Балтийском море малый ракетный корабль "Ливень" залпом крылатых ракет уничтожил "корабль условного противника", сообщает пресс-служба флота.

Ракеты поразили морскую мишень, имитирующую вражеский боевой корабль. До этого, в рамках учений, экипаж корабля отразил воздушную атаку условного противника с помощью зенитно-ракетного комплекса "Оса".

Кроме этого МРК "Ливень" в составе группы ракетных кораблей соединения Балтийской военно-морской базы в ходе совместных выходов в море успешно выполнил артиллерийские стрельбы по малоразмерным целям из 76 и 30 миллиметровых артиллерийских установок.

Стоит добавить, что МРК "Ливень" проекта 1234 вооружен шестью крылатыми противокорабельными ракетами П-120 "Малахит", зенитным ракетным комплексом "Оса-М" и несколькими артиллерийскими установками, включая 30-миллиметровую АК-630М.