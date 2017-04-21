В настоящее время российский гранатомет «Балкан» проходит войсковые испытания, его принятие на вооружение ожидается в этом году, сообщил главный конструктор НПО «Прибор» холдинга «Техмаш», входящего в Госкорпорацию Ростех , Олег Чижевский.

«Сейчас гранатомет находится на войсковых испытаниях. Я полагаю, что в этом году он должен быть принят на вооружение», – сказал Олег Чижевский на I Всероссийской конференции молодых ученых и специалистов организаций – членов Российской академии ракетно-артиллерийских наук.

Главный конструктор также отметил, что специалисты холдинга уже осуществили поставку гранатометов и боеприпасов в войска для прохождения испытаний.

«Мы изготовили серийную партию выстрелов и поставили ее для прохождения войсковой эксплуатации. Испытания планируются в 2017 году», – сообщил он.

НПО «Прибор» разработало для нового 40-мм гранатометного комплекса выстрел с осколочной гранатой 7П39. Противопехотный гранатометный комплекс 6С19 «Балкан» является новейшей разработкой в области отечественного гранатометного вооружения. Он обеспечивает повышение дальности стрельбы более чем на 25% и могущества действия в два раза по сравнению со штатными 30-мм комплексами (АГС-17 «Пламя» и АГС-30).