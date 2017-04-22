CNN сообщил о четвертом подряд ночном полете российских Ту-95 у побережья Аляски

Ту-95 ВКС РФ четыре ночи подряд совершали полеты возле побережья Аляски. Публикация с таким утверждением в пятницу, 21 апреля, была размещена на сайте телеканала CNN.

По его данным, очередной, четвертый по счету, пролет российских бомбардировщиков в данном районе был зафиксирован в среду, 19 апреля. На этот раз ВВС США не стали поднимать авиацию для сопровождения.

18 апреля сообщалось, что в районе Аляски были замечены два Ту-95 ВКС РФ. Для их сопровождения в воздух были подняты два истребителя F-22 и самолет раннего радиолокационного обнаружения E-3 американских Военно-воздушных сил. Они сопровождали российские бомбардировщики до тех пор, пока те не покинули опознавательную зону ПВО.

Минобороны России подтвердили воздушное патрулирование побережья Аляски двумя Ту-95МС 18 апреля, а также то, что их сопровождали истребители ВВС Соединенных Штатов. В военном ведомстве РФ подчеркнули, что российская авиация совершала полет в полном соответствии с международными правилами и не нарушала границ других стран.