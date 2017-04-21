Военные РФ назвали причину перемещения техники у границ с КНДР

Все перемещения военной техники на Дальнем Востоке проходят в рамках плановых учений, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы ВВО Александра Гордеева

Он уточнил, что в войсках Восточного военного округа в период с 3 по 29 апреля проходит проверка боевой подготовки за зимний период обучения.

- В рамках нее соединения поднимаются по тревоге и совершают марш-броски, в том числе на незнакомые полигоны, - сказал Гордеев, подчеркнув, что уже проведено 22 учения.

Кроме того, в апреле на полигоне "Телемба" в Бурятии состоялись масштабные маневры по управлению группировками ПВО и авиации, сейчас оттуда возвращается техника, отметил Гордеев.

- Также прошел выход артиллеристов в Забайкалье, и военные возвращаются оттуда, - добавил начальник пресс-службы.