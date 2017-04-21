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Военные РФ назвали причину перемещения техники у границ с КНДР
Все перемещения военной техники на Дальнем Востоке проходят в рамках плановых учений, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы ВВО Александра Гордеева.
Он уточнил, что в войсках Восточного военного округа в период с 3 по 29 апреля проходит проверка боевой подготовки за зимний период обучения.
- В рамках нее соединения поднимаются по тревоге и совершают марш-броски, в том числе на незнакомые полигоны, - сказал Гордеев, подчеркнув, что уже проведено 22 учения.
Кроме того, в апреле на полигоне "Телемба" в Бурятии состоялись масштабные маневры по управлению группировками ПВО и авиации, сейчас оттуда возвращается техника, отметил Гордеев.
- Также прошел выход артиллеристов в Забайкалье, и военные возвращаются оттуда, - добавил начальник пресс-службы.
Ранее британская Daily Mail со ссылкой на два видео сообщила, что президент РФ Владимир Путин якобы стягивает дополнительные военные силы и технику на границу с Северной Кореей, дабы сдержать поток беженцев в случае нанесения ракетного удара США по КНДР. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать эту информацию, подчеркнув, что дислокации войск внутри страны не относятся к категории публичных.
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