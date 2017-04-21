Россия укрепит защиту от ядерной угрозы

По словам Сергея Шойгу, программа перевооружения на ближайшие 7 лет подразумевает повышенное внимание к объектам ядерного сдерживания. Об этом глава Минобороны сказал во время заседания коллегии военного ведомства. Министр добавил, что в РФ будут созданы новые объекты для размещения группировки сил и средств ядерного сдерживания наземного, морского и воздушного базирования. Помимо этого, будет развиваться сеть связи и боевого управления.