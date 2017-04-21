Минобороны РФ рассекретило внешний вид арктических зенитных комплесов «Тор» и «Панцирь»

Минобороны РФ на своем сайте впервые представило внешний вид зенитных комплексов, адаптированных для эксплуатации в условиях Арктики, техника будет впервые показана на параде 9 мая в Москве.

«Впервые в приложении «Карта Парадов Победы-2017» для пользователей будут представлены и доступны для скачивания изображения без защитных чехлов арктических вариантов новейшей техники - зенитных ракетных комплексов «Тор-М2ДТ» и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-СА», - говорится в сообщении, поступившем в RNS.

В мультимедийном приложении «Техника Парада Победы в г. Москва» доступна в интерактивная схема порядка прохождения колонн военной техники и пролета авиации на параде Победы, а также их тактико-техническими характеристики.

С помощью интерактивного приложения «Карта Парадов Победы» посетители сайта военного ведомства могут детально ознакомиться со схемой прохождения пеших парадных расчетов, порядком проезда и составом механизированных парадных колонн. Кроме того, в приложении в инфографичной форме представлены схемы построения парадных расчетов, состав и количество личного состава и военной техники на Парадах Победы в 28 городах России.

Планируется, что в дальнейшем для жителей Москвы и гостей столицы в разделе «Карта Салютов Победы» будет опубликована информация о салютах.