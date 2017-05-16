Под Москвой появились новейшие танки

В 1-ю танковую армию Западного военного округа поступила партия новейших боевых машин Т-72Б3, сообщили в Министерстве обороны России. 20 с лишним танков поступило в мотострелковое соединение армии.

Модернизированная машина оснащена двигателем мощностью 1130 лошадиных сил, автоматической КПП и новейшей системой управления оружием, включающей многоканальный прицел "Сосна-У", датчик ветра, цифровой баллистический вычислитель, усовершенствованный стабилизатор вооружения. Автомат заряжания пушки доработан под современные боеприпасы, а ходовая часть "обута" в новые гусеницы с параллельным шарниром.

Значительно усилена защита танка: появились бортовые экраны с динамической защитой "Реликт", моторное отделение прикрыто противокумулятивными решетками, модули динамической защиты появились в "мягком" корпусе. Есть у Т-72Б3 и телекамера заднего обзора.

- Одно из соединений танковой армии полностью укомплектовано новыми боевыми машинами, что в два раза увеличило его огневую мощь, - рассказали в Минобороны

Напомним, на Параде Победы в Москве был показан еще более совершенный вариант танка Т-72Б3М. В нем имеется автоматизированная система управления, сообщающая механику-водителю о неисправностях, и панорамный прицел командира. А противокумулятивными экранами прикрыта не только корма танка, но и задняя часть башни.

1-я гвардейская танковая армия воссоздана в 2014 году. В нее вошли танковая Кантемировская и мотострелковая Таманская дивизии, соединения ракетных войск и артиллерии, разведки, химзхащиты и связи. Штаб армии находится в подмосковном поселке Баковка. 1-я танковая армия одной из первых получит танки нового поколения Т-14 "Армата". Одновременно новая техника придет и в 20-ю армию под Воронежем.