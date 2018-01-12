Ещё
Трамп «продал» Норвегии самолеты из компьютерной игры
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп заявил о продаже союзникам по НАТО самолетов из компьютерной игры 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Olivier Douliery / CNP / AdMedia / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп во время совместной пресс-конференции с премьером Норвегии Эрной Сульберг перепутал марку проданных скандинавской стране самолетов и назвал модель машины, существующую только в компьютерной игре. Об этом сообщает Sputnik International.

«В ноябре мы начали поставлять истребители F-52 и F-35», — заявил американский лидер. При этом подчеркнул, что сумма сделки составила 10 миллиардов долларов.

Как предполгают наблюдатели, Трамп неправильно прочитал сообщение о плане продажи 52 машин F-35. Названный самолет F-52 существует исключительно в игре Call of Duty: Advanced Warfare. Оговорка уже стала предметом насмешек пользователей соцсетей.

Lenta.ru: последние новости
КБ «Южное» возобновило разработку «почти ядерных» ракет Новейшие атомные подлодки США получили фантастические технологии Русские «Печенеги» заметили в Сирии
 Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США нашли способ стать «повелителями всей нефти мира»
Жириновский устроил дебош на телешоу
Киев занялся подсчетами после предложения Путина по военной технике
«Северному потоку-2» хотят положить конец
Путин высказался о поездке Порошенко на Мальдивы
Видео
03:59
Жириновский устроил дебош в прямом эфире
Политика
01:33
США придумали новый способ «напугать» Россию
Оружие Армия
00:45
Арестован организатор убийства Карлова
Политика Происшествия
Танец в халатах вызвал ажиотаж в соцсети
Безумный мир
10:45
Молодая жена Краско прокомментировала новый скандал
Шоу-бизнес
00:36
Грузовик застрял в тоннеле в Подмосковье
Новости Москвы Происшествия
04:16
Чиновникам запретили тыкать в инспекторов ГИБДД
Общество
00:29
Аршавиной досталось от Невзорова
Шоу-бизнес
00:54
Мария Миронова раскрыла, что думает о Марии Голубкиной
Шоу-бизнес
01:22
Россиянин прыгнул с балкона и остался жив
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение