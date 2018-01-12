Трамп «продал» Норвегии самолеты из компьютерной игры

Трамп заявил о продаже союзникам по НАТО самолетов из компьютерной игры

Президент США Дональд Трамп во время совместной пресс-конференции с премьером Норвегии Эрной Сульберг перепутал марку проданных скандинавской стране самолетов и назвал модель машины, существующую только в компьютерной игре. Об этом сообщает Sputnik International.

«В ноябре мы начали поставлять истребители F-52 и F-35», — заявил американский лидер. При этом подчеркнул, что сумма сделки составила 10 миллиардов долларов.

Как предполгают наблюдатели, Трамп неправильно прочитал сообщение о плане продажи 52 машин F-35. Названный самолет F-52 существует исключительно в игре Call of Duty: Advanced Warfare. Оговорка уже стала предметом насмешек пользователей соцсетей.