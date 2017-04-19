"По своему предназначению корабль сможет эффективно выполнять задачи в арктической зоне как самостоятельно, так и в составе группировок (отрядов) боевых кораблей, а также осуществлять эскортные функции на арктических коммуникациях", — отмечается в сообщении ведомства.

Боевое судно спроектировано в конструкторском бюро "Алмаз". Его длина около ста метров, водоизмещение 9000 тонн. Кораблю присвоено имя " Иван Папанин " в честь знаменитого советского исследователя Арктики, сообщает ТАСС.