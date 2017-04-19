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На верфях Петербурга будет заложен боевой ледокол "Иван Папанин"

На верфях Петербурга будет заложен боевой ледокол «Иван Папанин»
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Министерство обороны РФ сообщило, что на предприятии "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге в среду будет заложен первый многофункциональный патрульный ледокол проекта 23350.
"По своему предназначению корабль сможет эффективно выполнять задачи в арктической зоне как самостоятельно, так и в составе группировок (отрядов) боевых кораблей, а также осуществлять эскортные функции на арктических коммуникациях", — отмечается в сообщении ведомства.
Боевое судно спроектировано в конструкторском бюро "Алмаз". Его длина около ста метров, водоизмещение 9000 тонн. Кораблю присвоено имя "Иван Папанин" в честь знаменитого советского исследователя Арктики, сообщает ТАСС.
Оружие Санкт-Петербург
Министерство обороны Адмиралтейские верфи
Иван Папанин
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