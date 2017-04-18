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США подняли истребители из-за российских бомбардировщиков близ Аляски
Российские бомбардировщики Ту-95 провели тренировочный полет у берегов Аляски. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на анонимных должностных лиц США.
Для идентификации военных самолетов и их сопровождения в воздух были подняты F-22. Американские истребители сопровождали российские бомбардировщики 12 минут, после чего Ту-95 изменили курс полета. Самолеты Воздушно-космических сил России (ВКС РФ) подлетали к острову Кадьяк на расстояние 161 километр и приближались на 451 километр к базе Элмендорф-Ричардсон. На момент написания новости в Пентагоне не прокомментировали эту информацию.
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