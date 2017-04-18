Подразделения ПВО Москвы подняты по тревоге

В Подмосковье по тревоге подняты части противоракетной обороны (ПВО). К итоговой проверке привлечены зенитные системы С-400, С-300 и комплексы «Панцирь-С». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министерства обороны России.

«Во время передислокации расчетов личный состав отработал действия при отражении диверсионно-разведывательных групп. Всего в проверке соединения ПВО Воздушно-космических сил задействовано более 1000 человек личного состава, а также свыше 100 единиц вооружения и военной техники», - говорится в заявлении ведомства.

С-400 «Триумф» - зенитная ракетная система, разработанная для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет. Также установка может применяться против наземных объектов и против объектов в ближнем космосе. Установка С-300 способна уничтожать современные самолеты, в том числе и те, в которых применяется технология «Стелс». «Панцирь-С1» малого радиуса действия применяется для прикрытия от всех средств воздушного нападения.