Сирийские умельцы создали робота с гранатометом

В Сети появилось видео с вооруженным гранатометом роботом, который был создан сирийскими военными.

На видео изделие вооружено двумя спаренными гранатометами.

Главная задача робота - снизить потери среди сирийских военных: теперь им не нужно подставляться под огонь противника.

В описании говорится, что изделие может нести также и стрелковое оружие (ПКМ калибра 7,62 мм) и уже запущено в серию в Алеппо.