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ТК «Звезда»

Сирийские умельцы создали робота с гранатометом

В Сети появилось видео с вооруженным гранатометом роботом, который был создан сирийскими военными.
На видео изделие вооружено двумя спаренными гранатометами.
Главная задача робота - снизить потери среди сирийских военных: теперь им не нужно подставляться под огонь противника.
В описании говорится, что изделие может нести также и стрелковое оружие (ПКМ калибра 7,62 мм) и уже запущено в серию в Алеппо.
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