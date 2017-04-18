СМИ рассказали о новых ракетах для уничтожения целей в КНДР

Южная Корея завершила разработку и со следующего года начнет производство новых тактических ракет "море-земля" для уничтожения ключевых военных объектов КНДР, передало во вторник информационное агентство Рёнхап по ссылкой на местное управление по закупкам вооружений.

Разработка ракет, как отмечает агентство, заняла около семи лет и велась силами центра оборонных исследований. Ракеты уже прошли испытания для использования фрегатами нового поколения. Как утверждает управление по закупкам вооружений, боеголовка каждой ракеты способна поразить бронетехнику и уничтожить все в районе, равном по площади двум футбольным полям.

"Появилась возможность наносить удар с моря не только по основным базам противника на суше, но и по объектам, связанным с пусками баллистических ракет", — приводит Рёнхап слова руководителя программы разработок управляемых ракет Южной Кореи Ли Сан Муна.

Агентство называет эти ракеты ключевым элементом для нанесения превентивных ударов по КНДР в случае "провокаций" против Сеула. Они будут размещены на военных кораблях, уже вооруженных крылатыми ракетами с дальностью свыше 300 километров.

Накануне во время визита в Южную Корею вице-президента США Майка Пенса временно исполняющий обязанности главы южнокорейского государства Хван Гё Ан заявил, что Сеул и Вашингтон примут "мощные карательные меры в случае дальнейших провокаций КНДР", имея в виду ядерные и ракетные испытания Пхеньяна.

КНДР также грозит в случае "провокаций" против нее ответить превентивным ударом по базам США в регионе, в том числе в Японии.